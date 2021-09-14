При посещении Новосибирска у его жителей и гостей все чаще начинает «перехватывать дыхание», и причина тому, к сожалению, кроется отнюдь не в красотах города

На основании данных, полученных при замерах воздуха на десяти станциях города, можно с уверенностью утверждать – атмосфера в региональном центре из года в год неумолимо становится все менее и менее пригодной для жизни, а концентрация взвешенных частиц в кислороде стабильно продолжает расти. Очевидно, подобная ситуация серьезно сказывается на здоровье новосибирцев – всего за 10 лет количество астматиков в городе удвоилось.

Проблемой интересуются не только рядовые граждане, но и общественники. Алексей Носов, Евгений Митрофанов и Владимир Кириллов изучают, как бы это странно не звучало, тему «вони» в Новосибирске и области уже довольно давно. Блогеры регулярно выпускают сюжеты, посвященные разного рода издевательствам над природоохранным законодательством РФ, которое допускают или не замечают местные власти. Одно из последних расследований было посвящено не много не мало целому фекальному складу вблизи аэропорта Новосибирска. По сути, главные ворота крупнейшего муниципального образования России встречают гостей мерзким зловонием, и никто на это не реагирует.

Впрочем, и в самом городе давно уже пахнет далеко не розами. Жители сразу нескольких районов Новосибирска на протяжении продолжительного времени вынуждены вдыхать ароматы смрадной органики, исходящие из Кудряшовского свинокомплекса. Чтобы привлечь внимание администрации потребовалось немало сил и времени, но в итоге мэрия лишь заявила, что уровень выбросов не превышает допустимых пределов.

Помимо этого, Муниципальный и коммерческий автопарк города критически изношен, равно как и большая часть автомобилей рядовых граждан. Говорить о каком-либо соблюдении уровня выбросов при таком раскладе не приходится – машины с «грязным выхлопом» для жителей Новосибирска стали уже чем-то обыденным, пусть и очень неприятным.

Для местных властей этот вопрос является отнюдь не новым – министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко заявлял, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске и Искитиме «оценивается как высокий», а в Бердске «как повышенный». При этом, старые аргументы, на которые раньше пытались отписать проблему, уже утратили свою актуальность. Еще несколько лет назад можно было услышать нелепые оправдания про то, что гарь в воздухе – следствие печного отопления в зимний период. Однако, в последние годы дышать из-за примесей в атмосфере стало сложно и в летний период, когда ни о каких печах уже речи быть не может. Эксперты, в свою очередь, видят причиной ухудшения экологической обстановки в регионе нелегальный импорт автомобилей, которые не соответствуют текущим требованиям безопасности для окружающей среды. Специалисты уточняют, что самые высокие показатели по загрязнению фиксировались именно на станциях в районах с плотным автомобильным трафиком.

Как пояснила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова – автотранспорт и впрямь является основным источником загрязнения атмосферы в городе. Около 60% в структуре валовых выбросов загрязняющих веществ от транспортных средств составляет более 60%, в то время как даже пресловутые «неэкологичные» теплоэлектростанции занимают всего 38%.

Причины проблемы, впрочем, известны – помимо большого объема населения, Новосибирская область славится и огромным количеством транспортных средств и, вдобавок, их нелегальным экспортом. По данным областного ГИБДД, в регионе по состоянию на 1 января 2020 находится 1 миллион 164 тысячи 125 транспортных средств. Из них легковых — 939 тысяч 504, грузовых 118 тысяч, автобусов 11 тысяч 900 и 41,5 тысяч мототранспорта. При этом, по статистике, каждая седьмая авария в России с технически неисправным транспортом происходит именно в Новосибирске. Такие плачевные данные исходят из чрезмерно высокого уровня популярности подержанных автомобилей в регионе. В начале 2020 года Новосибирская область оказалась на десятом месте среди всех регионов нашей необъятной по объему рынка легковых автомобилей с пробегом. А износ общественного транспорта в Новосибирской области приблизился к 100%. Учитывая, что любое видавшее виды авто является не только небезопасным для водителя и окружающих, но и для экологии. Исходит это из банальных конструктивных особенностей двигателя и иных составных частей – старые машины попросту не разрабатывались как eco-friendly варианты, и каждые несколько лет стандарты качества только повышаются. На данный момент классы авто варьируются от «Евро-0» до «Евро-6» в зависимости от уровня выбросов.

Как можно заметить – разница между выбросами веществ в атмосферу между старыми и новыми авто колоссальная, и игнорировать этот факт невозможно. Если в Европе проблемой «грязного выхлопа» занялись уже давно, то в России для этого только начали потихоньку созревать. С одной стороны, новые ПДД, по которым водителям с классом экологичности автомобиля ниже Евро-3 запретили въезд на ряд территорий и ввели штрафы за нарушения режима, однако, на практике ограничения все еще не работают, так как не до конца утверждены форматы и размещение соответствующих дорожных знаков. Впрочем, по иронии судьбы, в России и не так много автомобилей с требуемыми классами экологичности. Многие автолюбители жаловались, что их ТС записаны как имеющие класс «Евро-0» (низший), хотя это физически невозможно в силу года выпуска машины. Причина тому – неграмотное таможенное оформление при импорте и ряд иных юридических проволочек. Конечно же, немаловажную роль играют и пригнанные праворульные японские машины с пробегом, которые вот уже с десяток лет пытаются безуспешно в России запретить.

Жителей, при этом, не столько волнует расположение руля у автомобиля, сколько его класс экологичности. Автомобили с «грязным выхлопом» отравляют не только природу, но и жизни обычных граждан, проживающих в области. «Из дома лишний раз выходить откровенно не хочется – на улице стоит неприятная вонь практически круглосуточно. Почему я с детьми обязана этим дышать? У нас в семье никто никогда не курил, но есть ощущение, что ни один врач этому не поверит», - пожаловалась жительница Новосибирска Валерия Шишканова.

Недовольны, разумеется, и автомобилисты: «Мало того, что из-за этих ведер с болтами приходится с закрытыми окнами в основном ездить, так с ними и в целом на дороге страшно – никогда не знаешь, когда очередной олень на свой рухляди ДТП организует» - поделился своими впечатлениями Денис Скляров.

При этом, Новосибирск сочетает в себе сразу две угрозы дорожно-транспортных происшествий и загрязнения окружающей среды – гонщики, дрифтеры и прочие лихачи из представителей молодежи. По очевидным (финансовым) причинам они отдают предпочтение подержанным старым продуктам отечественного автопрома, нередко пытаются выжать из своих «ласточек» больше, чем это возможно физически. В итоге в 99% случаев многострадальный пепелац обзаводится не только «грязным выхлопом», но и еще десятком серьезных технических деформаций. Учитывая, что ездить подобный контингент любит много и активно – немалая часть выхлопов, с учетом ужасного состояния авто, весьма вероятно ими и производится. Помимо обычных раздражающих выходок на дорогах, громкой езды из-за спиленного глушителя и т.п. – молодые любители «быстрой» езды нередко устраивают сходки, на которых могут собираться десятки, а то и сотни таких персонажей.

Как известно, на холостом ходу автомобиль выбрасывает, как правило, еще больше вредных веществ, что несомненно сказывается и на экологической ситуации в целом. Юных гонщиков не волнует ничего – ни опасность для здоровья, ни очевидный вред природе и попросту формирование явно негативного настроения в среде местных жителей. Бороться с ними весьма непросто – даже коронавирусные ограничения напугали не многих – в прошлом году около 50 человек в самом центре Новосибирска решили организовать безудержную тусовку на открытом воздухе. В тот день на площади Ленина собралось очень много машин разных марок и стран выпуска, но объединяло большинство из них одно – отвратительное техническое состояние и двигатель если не «Евро-0», то явно ниже хотя бы «Евро-3». И ладно бы они увлекались ретро-автомобилями и хотя бы служили своего рода развлечением для ценителей классики, но будем честны, кому интересно смотреть на то, как горстка юнцов добивает и без того на ладан дышащие «Жигули», которым до «классики» еще стареть и стареть.

Вдобавок, бояться стоит не только творений сумрачного советского инженерного гения, но и современных «мастеров». Не меньшую опасность составляют и мотоциклисты – особенно те, которые считают своим святым долгом поставить прямоточный глушитель. Давно доказано, что помимо ужасного шума, данная конструкция в несколько раз увеличивает объем выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу. Учитывая, что в Новосибирске преобладают подержанные транспортные средства, мотоциклы – не исключение. Мнимая «безопасность» на дороге оборачивается не только нелепыми и трагическими происшествиями, но и дополнительным вкладом в экологический коллапс Новосибирской области.

В связи с этим возникает резонный вопрос: старые автомобили разъезжают в каждом Российском городе и в немалых количествах, но почему наиболее критичной ситуация является именно в Новосибирской области? Ответ на него, впрочем, на поверхности – отсутствие надзора. В других регионах тоже имеются владельцы «автохлама», которые нередко игнорируют регулярные техосмотры авто, однако с ними активно борются. Допустим, в Казани экологи на пару с сотрудниками ГИБДД на постоянной основе устраивают рейды по проверке соблюдения автолюбителями нормативов по выхлопным газам с помощью специального оборудования.

Получается, проблема не в роковых непреодолимых обстоятельствах, а в банальном нежелании компетентных органов заниматься своей работой? Министр экологии и комитет окружающей среды прекрасно ставят задачи и констатируют факты, но никакой реальной борьбы с дымящими нелегалами, кроме громких заявлений, мы не обнаружили. Впрочем, и сотрудников ГИБДД, которые отлавливают водителей и проверяют их ТС на превышение запрещенных веществ в выхлопных газах мы тоже не видели. Если представители власти не способны взять под контроль ситуацию и решить возникшую проблему с загрязнением воздуха, то кто способен? Соответствующие запросы мы направили в МВД, Правительство региона и областной Минтранс.